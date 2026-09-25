Prugne e susine: momenti di piacere di stagione
È arrivata la stagione delle prugne e delle susine, che portano colore e sapore in cucina. Ora è il momento perfetto per scoprire nuove ricette preferite e gustare gli ingredienti di stagione. Dai sapori fruttati a quelli cremosi, fino a quelli salati, ce n'è per tutti i gusti.
La panna cotta alla salvia con prugne è particolarmente deliziosa. La sua consistenza cremosa si unisce alla freschezza fruttata e a una delicata nota erbacea.
Gnocchi al prosciutto con prugne (vedi ricetta)
Cavolo nero arrosto con prugne (vedi ricetta)
Gnocchi di patate in padella con prugne (vedi ricetta)
Dolce appena sfornato
Crostatine di prugne con zenzero e cocco (vedi ricetta)
Torta all'uva con tè Earl Grey (vedi ricetta)
Torta al cioccolato e prugne (vedi ricetta)
Tutto sulle prugne
Che siano rotonde o oblunghe, blu o rossastre: le prugne, in tutte le forme e colori, sono probabilmente il frutto più apprezzato a fine estate e annunciano l'arrivo dell'autunno.
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