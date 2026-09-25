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    CUCINARE CON FOOBY

    Prugne e susine: momenti di piacere di stagione

    Prugne e susine: momenti di piacere di stagione
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    Panna cotta alla salvia con prugne
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    Prugne e susine: momenti di piacere di stagione

    È arrivata la stagione delle prugne e delle susine, che portano colore e sapore in cucina. Ora è il momento perfetto per scoprire nuove ricette preferite e gustare gli ingredienti di stagione. Dai sapori fruttati a quelli cremosi, fino a quelli salati, ce n'è per tutti i gusti.

    FoobyPanna cotta alla salvia con prugne

    La panna cotta alla salvia con prugne è particolarmente deliziosa. La sua consistenza cremosa si unisce alla freschezza fruttata e a una delicata nota erbacea.


    Cucina sostanziosa a base di prugne

    Pollo con cipolle e prugne (vedi ricetta)

    FoobyPollo con cipolle e prugne

    Gnocchi al prosciutto con prugne (vedi ricetta)

    FoobyGnocchi al prosciutto con prugne

    Cavolo nero arrosto con prugne (vedi ricetta)

    FoobyCavolo nero arrosto con prugne

    Gnocchi di patate in padella con prugne (vedi ricetta)

    FoobyGnocchi di patate in padella con prugne

    Dolce appena sfornato

    Crostatine di prugne con zenzero e cocco (vedi ricetta)

    FoobyCrostatine di prugne con zenzero e cocco

    Torta all'uva con tè Earl Grey (vedi ricetta)

    FoobyTorta all'uva con tè Earl Grey

    Torta al cioccolato e prugne (vedi ricetta)

    FoobyTorta al cioccolato e prugne

    Tutto sulle prugne

    Fooby

    Che siano rotonde o oblunghe, blu o rossastre: le prugne, in tutte le forme e colori, sono probabilmente il frutto più apprezzato a fine estate e annunciano l'arrivo dell'autunno.

    La prugna: la dolce carica di energia | fooby.ch
    La stagione delle prugne va da agosto a ottobre e in questo periodo è difficile trovare uno snack che possa competere con questo frutto dolce e succoso.

    È tutto sottosopra

    Torta di prugne rovesciata (Vai alla ricetta)

    FoobyTorta di prugne rovesciata

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