Crêpe di carta di riso con banana
Da vera appassionata di cucina, adoro scoprire sui social media ricette che non avevo mai visto prima. Proprio come questa, diventata virale per un'ottima ragione. Queste crêpes di carta di riso ripiene di banana sono croccanti fuori e meravigliosamente morbide dentro: semplicemente deliziose. Se la prossima volta non avete tempo per preparare la classica pastella per crêpes, questa ricetta è l'alternativa perfetta.
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