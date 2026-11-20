Il cuore di ogni tarte flambée è la pasta. Deve essere sottile e croccante, fungendo da base per le creazioni culinarie. Non sai come prepararla? Nessun problema, FOOBY offre istruzioni dettagliate e consigli per creare la pasta perfetta.



Ed ecco la parte più entusiasmante: il condimento. I classici sono, ovviamente, crème fraîche, pancetta e cipolle. Ma perché non provare qualcosa di nuovo? Che ne dite di fichi e gorgonzola per un abbinamento dolce e salato? Oppure guarnita con trota affumicata e rafano? Le possibilità sono infinite, ed è proprio questo che rende la tarte flambée così speciale.

