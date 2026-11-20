Zuppe calde per accoglienti giornate autunnali
Avete voglia di un piatto confortante che vi riscaldi dentro e fuori? Allora oggi è il giorno perfetto per tirare fuori una bella pentola di zuppa. Le zuppe sono le compagne ideali per le calde giornate autunnali e possono essere personalizzate in base al vostro umore.
Hai nostalgia di casa? Allora prova una zuppa di ravioli asiatici per cambiare un po'. Guarnila con erbe fresche come il coriandolo e porta un po' di quell'atmosfera vacanziera a casa tua con ogni cucchiaiata.
Zuppa di zucca arrosto con feta (vedi ricetta)
Gazpacho al curry verde thailandese (vedi ricetta)
Zuppa di cipollotti (vedi ricetta)
Fatto a mano con amore
Ravioli di manzo in brodo fatto in casa. Vedi la ricetta.
Brodo di manzo fatto in casa (vedi ricetta)
Zuppa di pollo con uova (vedi ricetta)
Zuppa di pastinaca al curry (vedi ricetta)
Zuppe divertenti per bambini
Zuppa di riso alla zucca. Vai alla ricetta
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