Defibrillatori in tutte le filiali di Lidl

TICINO/SVIZZERA - Secondo la Fondazione Svizzera di Cardiologia, ogni anno in Svizzera circa 8’000 persone vengono colpite da arresto cardiaco. In tali frangenti ogni secondo conta. Lidl Svizzera si assume la responsabilità sociale e fornisce un defibrillatore in tutte le filiali. Esso può essere utilizzato da tutti. In ogni filiale sono inoltre presenti soccorritori qualificati che in caso di emergenza forniscono assistenza. Tuttavia il defibrillatore può essere utilizzato da chiunque.