Panariello arriverà al Palazzo dei Congressi il 22 maggio 2021

LUGANO - A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus e alle disposizioni sui grandi eventi, le date de "La favola mia", il nuovo spettacolo teatrale di Giorgio Panariello, sono rinviate alla primavera 2021.

L'appuntamento a Lugano è per il 22 maggio. Sarà il recupero della data inizialmente programmata al 25 marzo e successivamente rinviata all'8 novembre.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti ma, per chi lo volesse, si può chiedere il rimborso per i ticket acquistati su Biglietteria.ch entro e non oltre il 20 agosto.