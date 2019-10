Formaggi, casari e mucche "invadono" Bellinzona

BELLINZONA - La società dei commercianti di Bellinzona organizza venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre l’abituale rassegna d’autunno con mercato dei formaggi, nel centro storico di Bellinzona.

Nel “salotto bello” della capitale, tra la corte del Municipio, Piazza Nosetto, Via Teatro e Piazza Governo, oltre 75 bancarelle esporranno i loro prodotti legati all’autunno, tra questi la parte più importante è composta dai formaggi d’alpe del Ticino e della Mesolcina, infatti 50 alpigiani proporranno al pubblico il frutto del loro duro lavoro svolto nei mesi estivi su vari alpeggi.

Visto il periodo, questa rassegna è una delle prime dopo aver scaricato gli alpi, infatti la maggior parte degli alpi è stata scaricata a settembre, ma alcuni si sono prolungati sino ai primi giorni di ottobre, dunque poco prima della rassegna. Uno – o forse il – maggiore mercato che propone formaggi d’alpe, svariate sono le forme esposte; di mucca, di capra, come anche miste di mucca/capra.

A complemento della rassegna vi saranno anche 2 concorsi che definiranno il miglior formaggio tra tutti: un concorso “professionale” sarà gestito da una giuria di professionisti che opereranno in base a un dettagliato punteggio per ogni forma esaminata, l’altro sarà un giudizio popolare, infatti in ogni bancarella vi saranno delle schede di voto sulle quali si può dare preferenza ad un prodotto piuttosto che un altro.

Ma la rassegna non è solo formaggio: vi saranno anche produttori di vino locali con assaggi di vini, vi sarà il miele, le castagne, il pane, il cioccolato ed altri prodotti nostrani autunnali.

Molte sono le attività che accompagneranno questa rassegna autunnale, a partire da quelle per i bambini (spettacoli di burattini, recinto per le caprette, arnia didattica, caseificio didattico), a quelle per gli adulti (diversi momenti musicali offerti sui 2 palchi – uno in Piazza Nosetto ed uno in Piazza Teatro – il concerto dei corni delle alpi, la rassegna dei funghi, la conferenza – birra-formaggio, la transumanza, ecc.).