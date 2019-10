Tutto l'amore degli Unique Love Days

BRISSAGO - Il 5 e 6 ottobre il Centro Dannemann di Brissago ospiterà Unique Love Days, evento organizzato dall’Atelier per abiti da sposa Vogue Lugano in collaborazione con Easyscene. Si tratta di una celebrazione del mondo del wedding e, su scala più larga, dell’amore in tutte le sue declinazioni.

La manifestazione vuole dimostrare che in Ticino si lavora bene e che spesso i prezzi sono uguali o migliori rispetto all’offerta estera: basta imparare a conoscere le aziende per capire che spesso, nelle proprie vicinanze, si ha a disposizione una vera miniera di risorse e conoscenze. A fianco delle aree espositive si alterneranno musicisti, artisti, intrattenitori ed esperti del settore; per i più piccoli ci saranno animazione e laboratori allestiti ad hoc.

L’evento sarà a ingresso gratuito. Solo la cena delle coppie e l’accesso all’area bimbi sono a pagamento, con acquisto dei tagliandi su Biglietteria.ch o, per l’area bimbi, anche in loco durante l’evento.