Ritorna la Fiera del Fumetto, ed è sempre più grande

LUGANO - È iniziato in piccolo e poi è cresciuto fino a diventare una realtà di rilievo europeo. Alla sua nona edizione Fiera del fumetto di Lugano si presenta con più ospiti, più workshop, più conferenze e più espositori: tutto al Palazzo dei Congressi il 21,22 e 23 settembre.



«Quando abbiamo iniziato lo abbiamo fatto un po’ per gioco, l’idea era di creare qualcosa attorno alla presentazione di un libro su Hugo Pratt. Era c’erano circa 15 bancarelle», ricorda Fabio Baudino che con il fratello Luca si è inventato la Fiera, «sì siamo un po’ dei pazzi in effetti (ride), oggi siamo arrivati a una tre giorni con qualcosa come 135 espositori, un tutto esaurito praticamente».



Quali le chicche assolutamente da non perdere? «La presentazione del libro a tema figurine calcistiche “500 figu per un Bordon” di Lorenzo Longhi e Gianni Bellini alla quale parteciperanno anche Evaristo Beccalossi e claudio Sulser, si terrà alle 11 di sabato», un appuntamento, insomma, che farà la gioia degli amanti del calcio vintage e di album & bustine.



Sempre sabato, ma di pomeriggio ci sarà invece una conferenza sul fumetto italiano davvero delle meraviglie: «Alle 14:30 saranno delle vere eminenze grigie, gente che difficilmente si fa vedere in giro. Stiamo parlando di artisti del calibro di Milo Manara, Silver, Giorgio Cavazzano (celebre penna di “Topolino”), Mario Gomboli (“Diabolik“), Tanino Liberatore (“Ranxerox”) e Alfredo Castelli (“Martin Mystère”)».

La Fiera quest’anno apre al videogioco competitivo con tornei di “Fortnite“ e “Rainbow Six Siege” con la collaborazione di Ticino Gaming: «Sì, ne siamo felicissimi, è stato un grande boom con 120 iscritti», conclude Baudino.

Per maggiori dettagli, il programma lo trovate qui.