Al via Ascona Yesterday: un tuffo negli anni '60 e '70

ASCONA - Viaggio negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso ad Ascona, dove per tutta la settimana si tiene la rassegna "Ascona Yesterday - Back to the Sixties and Seventies!".

Nei sei giorni del festival si alterneranno concerti, showcase, burlesque, proiezioni, mostre fotografiche, rievocazioni di improbabili scenette e molto altro ancora. Oggi si parte con "Auto in Piazza" (sul Lungolago Motta, 18.30 - 23), la mostra "Le robe di Adriano" (Casa Calicanto, dalle 15) e "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" (Piazza Elvezia, 20.30).

Come ricordano gli organizzatori, negli anni Sessanta e Settanta Ascona si conquistò il titolo di "Saint-Tropez della Svizzera". La voglia di divertimento, mondanità e spensieratezza di quegli anni trovarono nel borgo sulle rive del Lago Maggiore il luogo ideale.Gli eventi del festival faranno respirare l’atmosfera di quegli anni, quando personaggi famosi ed esponenti del jet set si mischiavano a girovaghi e viaggiatori giunti in Ticino per scoprire la bellezza della dolce vita.