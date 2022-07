Stress e SEEED per il congedo da Moon&Stars

LOCARNO - Sabato 23 luglio Moon&Stars propone il suo ultimo concerto di Piazza Grande. Alle 20 salirà sul palco Stress, un vero monumento del rap rossocrociato. L'incontro con il pubblico locarnese avverrà un paio di giorni prima del suo 45esimo compleanno (il 25 luglio): quale migliore occasione per festeggiare insieme una carriera ricca di soddisfazioni per l'artista di origini estoni, che l'ha visto arrivare in cima alle classifiche per ogni album pubblicato?