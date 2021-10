Una doppia proiezione di "Tenet" al Palazzo dei Congressi

LUGANO - Martedì 26 ottobre il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita una doppia proiezione di "Tenet" di Christopher Nolan, alle ore 18 e alle 20.30.

Il film del 2020 con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh ha ottenuto un Oscar per i migliori effetti speciali, nonché una candidatura per la migliore scenografia.

"Tenet" porta lo spettatore in una dimensione parallela: un agente segreto riceve una sola parola come arma e viene inviato per prevenire l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Deve viaggiare nel tempo e piegare le leggi della natura per avere successo nella sua missione.

Per i maggiori di 16 anni è necessario presentare il Certificato Covid valido. Gli aventi diritto che non hanno potuto usufruire del proprio abbonamento a causa degli annullamenti dovuti al Covid 19 possono richiedere due ingressi omaggio che verranno emessi unicamente alla cassa del Palazzo dei Congressi prima delle proiezioni.

Prevendita su Biglietteria.ch.