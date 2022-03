Crisi ucraina: «Anche il Ticino faccia la sua parte»

BELLINZONA - Le conseguenze della guerra che è in corso in Ucraina sono devastanti, in particolare per la popolazione civile che si è ritrovata da un momento all’altro a vivere una situazione drammatica.

Per sostenere la causa, alcuni Cantoni si sono attivati per aiutare finanziariamente la popolazione in difficoltà. Il Canton Turgovia ha ad esempio stanziato 100mila franchi tramite il fondo Swisslos. Il Canton Soletta di franchi ne ha stanziati 50mila, mentre il Canton Glarona ha deciso di donare 20mila franchi. Più importanti le cifre stanziate da Berna e Zurigo che hanno donato un milione di franchi.

Tramite un'interpellanza, il Gruppo PPD ha deciso di chiedere al Consiglio di Stato di attivarsi tramite il fondo Swisslos allo scopo di dare un contributo finanziario che possa sostenere la popolazione ucraina che in questo momento sta vivendo una situazione di grande sofferenza.