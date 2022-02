Calorosa accoglienza per la nuova ambasciatrice spagnola

LUGANO - L’Ambasciatrice di Spagna in Svizzera Maria Celsa Nuño Garcia è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco Michele Foletti, dal Vicesindaco Roberto Badaracco e dai Municipali Filippo Lombardi e Tiziano Galeazzi. All’incontro erano presenti anche la Console onorario di Spagna a Lugano Maria Dolores Capilla Aledón, Manuel Nuche, Consigliere di Ambasciata e Juan Díez, Consigliere commerciale.

Il Sindaco Michele Foletti ha ricordato la qualità delle relazioni e dei contatti che Lugano e il Ticino intrattengono con la Spagna: gli scambi nell’ambito economico, culturale e accademico sono più che mai vivaci e intensi. Da diversi anni l’associazione Casa Cultura, con sede a Lugano, favorisce la conoscenza del patrimonio artistico-culturale e lo studio della lingua spagnola ed è frequentata con interesse anche da molti ticinesi. Il Sindaco ha ringraziato la Console onorario Marìa Dolores Capilla Aledón per la cura e l’attenzione nella promozione delle numerose iniziative offerte dall’associazione.

L’Ambasciatrice Maria Celsa Nuño Garcia, entrata nella sua funzione lo scorso gennaio, si è presentata formalmente al Municipio di Lugano per attivare contatti istituzionali e consolidare le relazioni bilaterali. Si tratta della sua prima visita ufficiale in un cantone. «Il Ticino è una delle regioni svizzere più dinamiche e accoglienti, qui gli spagnoli si sentono a casa - ha sottolineato l’Ambasciatrice - La forza e l’attrattività di Lugano ha determinato la scelta di stabilire in città nel 2018 il Consolato onorario di Spagna. Durante la mia visita ho incontrato diversi concittadini, rappresentanti di aziende attive in Ticino, con l’obiettivo di rafforzare la mediazione e le attività dell’Ambasciata nell’ambito economico e culturale, a beneficio dei rispettivi Paesi». L’Ambasciatrice ha ricordato l’importanza di sviluppare il turismo che è un settore strategico per le rispettive realtà: prima della pandemia, circa un milione e mezzo di cittadini svizzeri visitavano la Spagna; l’auspicio è che nel 2022 i flussi in entrambe le direzioni riprendano, così che gli spagnoli possano tornare a visitare Lugano.

S.E. Maria Celsa Nuño Garcia ha assistito ieri sera allo spettacolo Carmen della Compagnia nazionale di danza spagnola al LAC. La diplomatica si è congratulata con il Municipio per lo spazio culturale di avanguardia che, grazie alle sue attività diversificate, è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale svizzero ed europeo.

La comunità spagnola in Svizzera è numerosa e ben integrata, con 160'000 cittadini residenti. Sono invece 359 i cittadini di nazionalità spagnola che vivono nella nostra città, senza contare i molti nostri concittadini che detengono la doppia nazionalità. La Spagna è l’ottavo partner commerciale della Confederazione.