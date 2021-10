Femminicidi e stalking: «Si fa tutto il possibile per eliminarli?»

BELLINZONA - Il pugno serrato nella foto ne dà un'immagine forse stereotipata. La violenza non passa necessariamente attraverso il solo pugno. Anche chi quel pugno lo ignora, di fatto, commette un atto di violenza verso chi quel pugno lo ha ricevuto. Può essere incorniciato così il senso dell'interpellanza presentata al Consiglio di Stato, sulla grave questione della violenza contro le donne (nelle sue molteplici forme), dalle deputate di Più Donne Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini.

Si parla di femminicidi, di stalking, ma non solo. «Talvolta la violenza contro le donne viene fatta rientrare sotto altre etichette, come ad esempio la violenza domestica: ma per quanto la definizione di violenza domestica sia ampia, essa non include tutte le forme di violenza contro le donne; inoltre, la violenza domestica colpisce anche gli uomini, anche se statisticamente in misura molto minore, e i bambini», scrivono le deputate, invitando il Governo ticinese a una riflessione in vista del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Quella giornata, proseguono, «non deve fermarsi a una mera commemorazione per sensibilizzare l’opinione pubblica» ma «deve tradursi in azioni volte a eliminare la violenza contro le donne, nei suoi vari e molteplici aspetti. E qui la palla passa alla politica e al Governo in particolare», a cui viene chiesto se ha previsto azioni ad hoc per il 25 novembre e se l’eliminazione della violenza contro le donne sia o meno una priorità. «Uno degli aspetti della violenza, sottolineano Merlo e Mossi Nembrini - consiste anche nella cancellazione, negazione o sottovalutazione del problema della violenza contro le donne, in particolare da parte di chi sarebbe chiamato a debellarla».