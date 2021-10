Il PLR di Lugano: «Un progetto fondamentale per lo sviluppo dello sport»

LUGANO - Nonostante alcuni esponenti si siano espressi in modo contrario - su tutti il consigliere comunale ed ex presidente del PLR svizzero Fulvio Pelli - il PLR di Lugano è nel suo insieme favorevole al Polo Sportivo e degli Eventi (PSE).

Lo scorso 9 marzo, ricordiamo, l’Assemblea generale straordinaria dei delegati PLR di Lugano si era espressa in modo positivo per la realizzazione del PSE. Posizione che era scaturita a seguito di una lunga discussione, durante la quale erano emersi anche pareri critici. Anche il successivo 29 marzo, nell’ambito della discussione sul PSE in Consiglio Comunale, la forte maggioranza del gruppo aveva approvato il Messaggio Municipale relativo al contratto con gli investitori per la realizzazione del PSE.

Per questo - ribadisce il partito in un comunicato odierno - in vista del voto del 28 novembre prossimo il PLR di Lugano invita la popolazione a sostenere questo progetto «fondamentale per lo sviluppo dello sport in città».