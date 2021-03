Mille franchi alle aziende che assumono un apprendista

BALERNA - Il Municipio di Balerna ha deciso d'istituire un fondo di 30’000 franchi destinato alle aziende con sede nel Comune che decideranno di assumere un apprendista (domiciliato in Svizzera).

Il fondo - istituito in seguito a una mozione presentata dal gruppo PPD+GG - permetterà di elargire un contributo a fondo perso di 1’000 franchi per ogni neo-apprendista assunto per l’anno scolastico 2021-2022. L'aiuto finanziario verrà riconosciuto pure per i tirocinanti al secondo o terzo anno di formazione che a causa della crisi si sono visti costretti a interrompere il loro rapporto lavorativo con un’altra impresa. Per gli apprendisti domiciliati a Balerna è inoltre previsto un ulteriore incentivo di 500 franchi.

Per poterne beneficiare, le aziende formatrici interessate dovranno presentare una richiesta al Comune entro il 31 dicembre 2021. Il contributo sarà elargito a partire dal primo settembre 2021, una volta che la Divisione della formazione professionale avrà confermato l'assunzione dell'apprendista.