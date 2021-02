Elezioni 2021: ecco dove si vota e dove no

BELLINZONA - Alle elezioni comunali del prossimo 18 aprile verranno rinnovati i poteri comunali (Municipi e Consigli comunali) di 88 Comuni. Nel nuovo Comune di Val Mara le elezioni avverranno invece in forma differita.

Le candidature presentate alle Cancellerie comunali entro i termini stabiliti dalla legge hanno fornito i seguenti dati:

Municipi

In 83 Comuni si svolgerà l’elezione combattuta. In 4 Comuni il Municipio è stato eletto tacitamente. Nel Comune di Verzasca il Municipio è stato eletto in forma combattuta il 18 ottobre 2020. Ad Astano l’elezione del Municipio è stata prorogata per mancanza di candidature.

Consigli comunali

In 82 Comuni si svolgerà l’elezione combattuta. In 3 Comuni il Consiglio comunale è stato eletto tacitamente. In 2 Comuni è istituita l’Assemblea comunale. Nel Comune di Verzasca il Consiglio comunale è stato eletto in forma combattuta il 18 ottobre 2020.

Municipi – elezione combattuta in 83 Comuni

Acquarossa, Agno, Airolo, Alto Malcantone, Arbedo-Castione, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Breggia, Brione sopra Minusio, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Centovalli, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Faido, Gambarogno, Giornico, Gordola, Gravesano, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Locarno, Losone, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mendrisio, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Onsernone, Origlio, Pollegio, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Riva San Vitale, Riviera, Ronco sopra Ascona, Sant'Antonino, Savosa, Serravalle, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo, Vezia e Vico Morcote.

Municipi – elezione tacita in 4 Comuni

Paradiso, Prato Leventina, Quinto e Vernate.

Consigli comunali – elezione combattuta in 82 Comuni

Acquarossa, Agno, Airolo, Alto Malcantone, Arbedo-Castione, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Breggia, Brione Sopra Minusio, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Centovalli, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Faido, Gambarogno, Giornico, Gordola, Gravesano, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Locarno, Losone, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Onsernone, Origlio, Pollegio, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Quinto, Riva San Vitale, Riviera, Ronco sopra Ascona, Sant'Antonino, Savosa, Serravalle, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Terre Di Pedemonte, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo e Vezia .

Consigli comunali – elezione tacita in 3 Comuni

Paradiso, Prato Leventina e Vernate

Assemblee comunali

Mergoscia e Vico Morcote

Le liste ed i candidati saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito del Cantone alla pagina web dedicata alle elezioni comunali.