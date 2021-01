Salute dentale nelle case anziani, scatta la mozione

LUGANO - La salute dentale per i residenti delle case per anziani va garantita. A metterlo nero su bianco è una mozione firmata a quattro mani da Raoul Ghisletta e Claudia Crivelli Barella.

Nel dettaglio, i deputati chiedono al Consiglio di Stato di «adottare le necessarie misure di sua competenza, come pure di proporre se necessario eventuali modifiche di legge per garantire lo standard di assistenza dentale indicato dall’Associazione Curaviva Svizzera».

L'obiettivo della mozione, precisano inoltre Ghisletta e Crivelli Barella, è quello di «garantire lo standard per la salute orale nelle istituzioni per anziani, nelle istituzioni sociali residenziali per minorenni, invalidi e persone con dipendenze, come pure di integrare l’igiene dentale a domicilio tra i servizi offerti dai firmatari di un contratto di prestazione nel settore dall’assistenza e cura a domicilio».