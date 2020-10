Sfida a tre per la presidenza del PLR

BELLINZONA - Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali: saranno loro tre a contendersi la poltrona di presidente del PLR lasciata vacante da Bixio Caprara. Il tris di nomi - comunicato dallo stesso partito in una nota - è scaturito da «un percorso di quattro mesi che ha visto in un primo tempo un’analisi della situazione con la raccolta ad ampio spettro d'informazioni in merito alle aspettative della base».

La commissione cerca, composta da Fabio Abate, Alain Bianchi, Alex Farinelli, Gabriele Gendotti e Sonia Regazzoni Colombo, ha poi determinato la rosa di candidati da presentare al Congresso. «La decisione - sottolinea il PLR - è stata quella di fornire una vera scelta presentando dei profili differenti tra loro e rappresentativi delle varie componenti della nostra società e del partito in base alle disponibilità ricevute».