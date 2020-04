«La tassa è da abrogare»

BELLINZONA - Un'iniziativa parlamentare per abolire la tassa di collegamento. A depositarla stamani è stata l'UDC, dopo che ieri il gruppo PPD in Granconsiglio aveva chiesto con una mozione di sospendere - non abolire - il balzello. La sospensione è stata poi annunciata effettivamente, in serata, dal consigliere di Stato Claudio Zali.

Oggi i deputati democentristi tornano alla carica. Nell'iniziativa elaborata i firmatari - Sergio Morisoli, Paolo Pamini, Edo Pellegrini e Daniele Pinoja - propongono di abrogare totalmente il capitolo IV della Legge sui trasporti pubblici (LTpub). E chiamano in causa, ancora una volta, l'epidemia di coronavirus. «Non è pensabile che i cittadini e lavoratori ticinesi, già in difficoltà economiche, debbano sobbarcarsi nuovi oneri finanziari» si legge in una nota diffusa oggi dal partito.