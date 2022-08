Cade da una scala e batte la testa, in fin di vita un 78enne

ROSSURA - È in fin di vita un anziano 78enne che oggi poco dopo le 15.45 a Rossura è caduto da una scala a pioli mentre stava effettuando dei lavori di giardinaggio. In base a una prima ricostruzione, l'uomo - che è un cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese - ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente in terra battendo la testa.