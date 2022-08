Chiusura notturna per via Sonvico

LUGANO - Via Sonvico sarà interdetta al transito veicolare nei giorni feriali, nel tratto compreso tra gli incroci con Via Trevano e Via Mulino, da martedì 2 a venerdì 19 agosto, dalle ore 20 alle ore 6 del mattino. Lo comunica la Polizia della Città di Lugano. La chiusura si rende necessaria così da permettere l'esecuzione d'importanti lavori sulle sottostrutture AIL.