Branco del Beverin: due giovani lupi verranno abbattuti

L'abbattimento, che deve avvenire nell’area in cui sono presenti le mandrie di animali da reddito, potrebbe non limitarsi a due lupi. «La quota definitiva sarà stabilita nel corso dell’estate non appena si conoscerà il numero effettivo di cuccioli nati quest’anno. Se del caso, il Cantone potrà procedere ad abbattimenti supplementari in questo branco. In tal ambito, può chiedere anche l’autorizzazione di abbattere il lupo maschio».