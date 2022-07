Teleferica del Tremorgio “impazzita”, entra in funzione il blocco automatico

I primi "campanelli d'allarme" - Dopo quattro ore di camminata, verso le 18, la famiglia si è recata presso la stazione della teleferica in cima al Tremorgio per poter scendere a Valle. «All'andata», ci racconta, «ci abbiamo messo tra i cinque e gli otto minuti a salire con la funivia fino in cima. Mentre al ritorno, il viaggio è durato molto di più».