C'è poca acqua a Lavorgo e Nivo

FAIDO - Il Comune di Faido e la Cooperativa elettrica locale invitano la popolazione delle frazioni di Lavorgo e Nivo «a voler utilizzare in modo parsimonioso l'acqua potabile», così da non «compromettere l'approvvigionamento idrico» in questo periodo di precipitazioni quasi assenti.

Un volantino viene distribuito presso tutti i fuochi, con il pressante invito a evitare le irrigazioni di orti, prati e giardini; sospendere il lavaggio di autoveicoli, piazzali o altro; non sprecare l'acqua per operazioni non indispensabili. Inoltre «è vietato il riempimento o il ricambio d'acqua delle piscine».

Tutte queste disposizioni sono valide fino a nuovo avviso.

CEFAIDO