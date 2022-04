Donna morta ad Avegno: fermato un giovane

AVEGNO - Nuovi dettagli sul fatto di sangue avvenuto questa mattina ad Avegno. La Polizia ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna in un'abitazione poco fuori dal paese, e ha proceduto al fermo di un giovane. Si tratterebbe, come riferito dalla Regione.ch, di uno dei due figli della deceduta.

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma sembra che il giovane sia stato trovato all'esterno dell'abitazione in stato confusionale questa mattina attorno alle 6.30. Proprio le escandescenze del 20enne hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato la polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno capito che c'era qualcosa di più, e sono entrati nella casa facendo la macabra scoperta. I rilevamenti della scientifica sono ancora in corso: sembra che le cause della morte siano compatibili con un intervento di terzi, ma per ora non sarebbero emersi elementi chiari su eventuali responsabilità del giovane.

La vittima, ha reso noto nel pomeriggio la Polizia cantonale, è una cittadina svizzera di 61 anni residente nella regione. La posizione della persona fermata è attualmente al vaglio degli inquirenti, e non vengono diffuse le sue generalità né ulteriori dettagli. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.

