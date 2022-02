Incendio in un palazzo di Pregassona, stabile evacuato

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

PREGASSONA - Fuoco in un palazzo di otto piani questa sera a Pregassona. L'incendio è divampato in uno stabile di via Industria, il fumo si è rapidamente diffuso nei vani delle scale e si è reso necessario evacuare lo stabile.

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo prima che lo stesso si propagasse ulteriormente. I soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno visitato un paio di inquilini presenti al momento del sinistro, per i quali non si è però reso necessario il ricovero in ospedale.

La Polizia ha isolato la zona ed effettuati i rilievi del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

Rescue media