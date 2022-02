Abitazione in fiamme a Chiggiogna, distrutti il piano superiore e il tetto

FAIDO - Poco dopo mezzanotte, in un'abitazione situata in via Sottomontagna a Chiggiogna (comune di Faido) si è verificato un incendio. Le fiamme hanno intaccato il piano superiore e il tetto della casa, che sono andati completamente distrutti.

Sul posto sono giunti i Pompieri di Faido, supportati anche dai Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, i quali hanno provveduto a spegnere il rogo. Oltre a loro, anche l'ambulanza della Tre Valli Soccorso di Biasca (a titolo preventivo) e la polizia Cantonale per i dovuti accertamenti del caso e per chiudere la strada in modo da agevolare l'operato dei pompieri.

Stando alle informazioni giunte in redazione, non ci sarebbero feriti o intossicati. Le cause dell'incendio non sono al momento note. Questa mattina sul posto giungerà la polizia scientifica per tentare di ricostruire quanto successo.

FVR / M. Franjo