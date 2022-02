Auto con targhe svizzere investe una ragazza, poi fugge

LUINO - La dinamica è tutta da chiarire nell'incidente verificatosi oggi pomeriggio in quel di Luino, nella provincia di Varese.

Stando a quanto riferisce il portale LuinoNotizie, una 22enne, dopo lo scontro con un’auto, è finita a terra mentre il veicolo - un'auto bianca con targhe svizzere - è scappato verso il valico di confine.

Gli agenti della Polizia locale, subito giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare in breve tempo il responsabile dell’incidente. Le indagini in corso dovranno ora stabilire responsabilità e cause di quanto accaduto.

La ragazza nel frattempo è stata soccorsa dagli operatori sanitari della Padana Emergenza di Luino e trasportata in ospedale per le cure necessarie. La sua vita non dovrebbe essere in pericolo.