Ruba un'auto a Bad Ragaz, finisce in manette a Mesocco

MESOCCO (GR) - È terminata in Mesolcina (GR) la fuga di un ladro di auto. Dopo il furto di una vettura avvenuto sabato mattina alle 11.10 a Bad Ragaz (SG), l'arresto è infatti scattato lungo l'autostrada A13, all'altezza dell'area di sosta di Ghiffa, in territorio di Mesocco (GR). Il veicolo era stato dapprima intercettato, alle 12.52, nella galleria del San Bernardino.

Come comunicato stamani dalla polizia cantonale grigionese, il ladro è un cittadino polacco di 44 anni. Un controllo approfondito ha permesso di appurare la non idoneità dell'uomo alla guida, in quanto risultato positivo a un test dell'alcol. Inoltre, circolava senza essere in possesso della relativa licenza di condurre.

La Polizia cantonale dei Grigioni in collaborazione con quella sangallese sta ora verificando se il 44enne sia responsabile anche di altri reati.