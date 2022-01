Antonini condannato solo per falsità in documenti

LOCARNO - Colpevoli sì, ma solo di una parte dei reati di cui erano accusati. L'ex comandante delle Guardie di confine Mauro Antonini e l'ex capo dello stato maggiore della Regione Ticino sono stati condannati oggi dal Tribunale militare, riunito a Locarno.

L'ex comandante, riferisce questa sera la RSI, è stato riconosciuto colpevole di falsità in documenti. Per il secondo invece sono state confermate le accuse di gestione infedele e reiterata falsità in documenti e di appropriazione indebita.

La Corte presieduta dal colonnello Mario Bazzi ha condannato Antonini a una pena pecuniaria - 30 aliquote giornaliere da 180 franchi, sospese con la condizionale per due anni - e una multa di 1'000 franchi. Per l'ex capo dello stato maggiore invece è stata decisa una pena di 60 aliquote giornaliere da 185 franchi - anch'esse sospese per due anni - e una multa di 2'000 franchi.