Ludiano, fiamme nel centro di compostaggio

LUDIANO - Ieri sera, poco dopo le 23, è divampato un incendio presso il deposito comunale di compostaggio di Ludiano, a Serravalle.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, con tre veicoli e il gruppo di picchetto, e in pochi minuti hanno avuto la meglio sulle fiamme, spegnendo il rogo ed evitando che potesse propagarsi anche alle foglie e ai rami depositati nel centro.

La zona è stata messa in sicurezza e non ci sono feriti. Le cause dell'incendio per ora restano sconosciute.

FVR / M. Franjo