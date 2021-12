Perde il controllo dell'auto e centra un albero

MINUSIO - Un'auto è uscita di strada, schiantandosi successivamente contro un albero, oggi attorno a mezzogiorno in Via San Gottardo a Minusio. Nell'incidente il conducente del veicolo, una Toyota con targhe ticinesi, ha riportato ferite giudicate non troppo gravi.

L'uomo, subito assistito dai soccorritori del SALVA, è stato successivamente trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Come detto - in base alle prime informazioni diffuse da Rescue Media - le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Oltre ai soccorritori, sul posto è accorsa anche la polizia cantonale per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico sulla strada cantonale che porta a Locarno.

Rescue Media