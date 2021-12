Scossa di terremoto nei pressi di Bergamo

BERGAMO - Una scossa di terremoto di magnitudo compresa fra 4.3 e 4.9 è stata registrata alle 11.34 nei pressi di Bergamo. Al momento non è noto se vi siano feriti, ma sono possibili danni, come scrive il Servizio sismico svizzero (SED), che parla di una scossa di magnitudo 4.9, «largamente percepita» dalla popolazione.

Secondo un tweet dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (INGV), il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuto a 26 km di profondità nei pressi del comune di Bonate Sotto.

Il terremoto è stato largamente percepito anche in Ticino. Nel Sottoceneri, naturalmente, ma anche nell'Alto Ticino e in Mesolcina. «Tutta la casa ha avuto un tremolio», «per 10 secondi ha tremato tutto», «è durato pochissimo ma è stato spaventoso», «è come se sotto casa fosse passato un camion, ma non c'era nessuno». Sono solo alcune delle decine di segnalazioni giunte in redazione.

Anche in diverse zone di Milano i palazzi hanno tremato, con alcune persone che, spaventate, sono scese in strada.