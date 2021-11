Principio d'incendio a Mendrisio

MENDRISIO - La notte scorsa, verso la una del mattino, si è sviluppato un principio d'incendio in Via al Gas. L'allarme è subito scattato e i soccorsi sono intervenuti in modo tempestivo, così che le fiamme sono state subito domate. Non si registrano feriti.

Erano passate da poco le 00:45 quando il personale di servizio di un impianto chimico ha segnalato che nello stabile stava scoppiando un incendio. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto con l'Unità di difesa chimica, nonché i soccorritori del SAM che hanno visitato a titolo precauzionale i collaboratori che potevano aver inalato dei fumi scaturiti dall'incendio. In appoggio ai pompieri, anche la Polizia cantonale e uno specialista del Servizio protezione aria, acqua e suolo.

Come si legge in un comunicato: «Il pronto intervento del personale di servizio che ha anche fatto scattare l'allarme, ha permesso di circoscriverlo. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'incendio si è sviluppato da un impianto tecnico».

Rescue Media