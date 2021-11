Un giovane ticinese ha catturato un persico reale di dimensioni eccezionali

LUGANO - È il pesce più catturato in Svizzera. Ed è tra i più comuni nei nostri corsi d'acqua. Ma il pesce persico catturato nel Lago Ceresio dal 17enne ticinese Nicolas Iseli, residente a Ponte Tresa, è decisamente fuori dagli schemi. Sì, perché con i suoi 44 centimetri di lunghezza e un peso di un chilo e 200 grammi può considerarsi un esemplare da record.

Un confronto - Il persico reale adulto ha infatti una lunghezza media di circa 25 centimetri e un peso di 200 grammi. Si stima inoltre che possa raggiungere un massimo di 40 centimetri.

Una pescata fortunata sotto la pioggia - Nicolas Iseli pesca come hobby da quando ha 11 anni e ha catturato il persico lunedì verso mezzogiorno nella baia di Ponte Tresa: «È un pesce grande per i nostri laghi. Tirava molto ma l'ho tirato su senza problemi».

Non da tutti i giorni - «Sicuramente è una misura tra le più alte, che non si vede tutti i giorni», conferma l'Ufficio caccia e pesca. Per quanto riguarda invece eventuali limitazioni di pesca, non ce n'è nessuna per i pesci particolarmente grandi: «Ci sono limitazioni sulla lunghezza minima, che per il pesce persico equivale a 18 centimetri».

La pesca social - Iseli fa parte di un gruppo, l'Nts Fishing Team, di tre ragazzi che condividono «tramite social network come Instagram e Youtube contenuti di pesca in Ticino e non solo» allo scopo di attirare i giovani nel mondo della pesca.

Nicolas Iseli