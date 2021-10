Parco giochi nel mirino di un automobilista

ARBEDO-CASTIONE - Le autorità sono alla ricerca di una vettura che ha “devastato” il parco giochi della Moesa ad Arbedo. È successo nella notte, come segnala un lettore di tio/20minuti: «Qualcuno ha demolito una panchina e divelto la rete metallica».

L'autore del gesto è sicuramente un automobilista, come dimostrano le evidenti tracce che le ruote della vettura hanno lasciato sul prato (vedi gallery fotografica). Ma per ora «le ricerche sono ancora in corso» come ci fanno sapere dalla polizia comunale di Bellinzona, che sull'episodio non rilascia al momento ulteriori informazioni. «Si stanno ancora effettuando gli accertamenti».

Per risolvere il caso, possono certamente essere utili le informazioni di eventuali testimoni.

Foto lettore tio/20minuti