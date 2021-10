Caduta massi a Pollegio, e uno arriva nel cortile di una casa

POLLEGIO - Sassi in caduta libera ieri a Pollegio. Verso le 17 dei grossi massi si sono staccati dalla montagna, atterrando sulla strada in via alla Riva di Bò. E un sasso di dimensioni non indifferenti è pure arrivato nel vialetto di una casa situata ai piedi della montagna.

Nonostante i massi siano nel frattempo stati rimossi, a causa della frana parte dell'asfalto è crepato, ci informa un lettore, e la strada è quindi tuttora bloccata.



Foto lettore

Il masso nel vialetto

Foto lettore