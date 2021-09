Spari nella notte, ma la polizia non trova nulla

ACQUAROSSA - Almeno cinque colpi di fucile, sparati nei pressi di alcune abitazioni, avrebbero turbato la scorsa notte la tranquillità dei residenti di Corzoneso Piano, frazione di Acquarossa. «Sono stati esplosi poco dopo le 2.00 - riferisce un testimone - ma quando la Polizia è giunta sul posto, circa mezzora più tardi, del responsabile o dei responsabili non vi era evidentemente ormai più traccia».

Da noi contattata, la Polizia cantonale conferma di aver ricevuto una segnalazione in questo senso, ma per l'appunto che la pattuglia che si è recata sul posto non ha trovato nulla di rilevante.

Non sarebbe però la prima volta che qualcosa di simile accade in Valle di Blenio, sempre durante le ore notturne. Che sia opera di un cacciatore di frodo, o di qualche bontempone, il mistero per ora rimane tale.