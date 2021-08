In bicicletta sul Monte Bar, scivola in una scarpata e si ferisce gravemente

CAPRIASCA - Un grave infortunio in montagna si è verificato questo pomeriggio - poco prima delle 15.00 - nell'area del monte Bar, in territorio di Capriasca.

Il protagonista dell'incidente, stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale poco fa, è un 64enne svizzero domiciliato in Argovia che stava effettuando un'escursione in bicicletta insieme a una conoscente. A un certo punto, mentre si trovava in una zona impervia, l'uomo è scivolato per un centinaio di metri in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che, dopo le prime cure e le operazioni di recupero, hanno trasportato il 64enne in ospedale. Secondo una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite.