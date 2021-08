Marco Borradori ricoverato in ospedale, è grave

LUGANO - Marco Borradori è stato colpito da un malore mentre faceva jogging a Vezia ed è stato trasportato al Cardiocentro, dove si trova tuttora ricoverato. Accasciatosi al suolo, sarebbe stato soccorso da alcuni passanti. Come riporta Ticinonews le sue condizioni di salute sarebbero serie. Stando alla Rsi, addirittura gravissime.

Una corsetta, la sua, prima dell'incontro al LAC in occasione della giornata degli ambasciatori del Film Festival di Locarno. «Avremmo dovuto tenere un discorso inseme», ci spiega al telefono il collega di Municipio e presidente del LAC, Roberto Badaracco. «Evidentemente la sua presenza non sarà possibile». Il Municipale aggiunge di non conoscere dettagli sulle cause del malore: «Siamo in attesa di avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute».

Provando a raggiungere alcuni colleghi di partito per avere ragguagli, troviamo uno Stefano Tonini sconvolto per quanto accaduto: «Siamo tutti molto scossi», ammette il presidente dei Giovani Leghisti. «La notizia ci lascia senza parole - prosegue -. Marco è un amico, prego perché si riprenda al più presto e non vedo l'ora di riabbracciarlo».

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di incoraggiamento da parte di amici, colleghi, luganesi e non. Tra questi anche Paolo Beltraminalli che saluta il Sindaco con un «Forza Marco, siamo tutti con te». Gli fa eco la collega di lunga data Cristina Zanini Barzaghi: «Stringo i pugni per Marco e confido nel superlavoro del Cardiocentro».