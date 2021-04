Motociclista a 105 chilometri orari sui 50

NOVAZZANO - Una denuncia e il divieto di circolazione in Svizzera: sono i provvedimenti adottati nei confronti di un motociclista che venerdì 16 aprile a Novazzano è stato pizzicato a 105 chilometri orari sui cinquanta. L'uomo - un quarantenne cittadino italiano residente in Italia - è incappato in un controllo della velocità lungo via Resiga.

Il motociclista è stato denunciato al ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, fa sapere la polizia cantonale.

Le autorità ricordano, inoltre, che la velocità elevata permane una delle maggiori cause d'incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l'invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.