Incendio in un deposito, arrivano i pompieri

CUGNASCO - Le fiamme sono divampate questa mattina, attorno alle 7:45, in un capannone adibito a deposito di materiale in quel di Cugnasco.

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Locarno che hanno provveduto a domare sul nascere le fiamme e a ripristinare la situazione in breve tempo.

I militi intervenuti hanno utilizzato gli apparecchi di protezione della respirazione a causa del denso fumo prodotto all'interno del magazzino. È stato in seguito messo in funzione un ventilatore per l'evacuazione dei fumi sprigionati dall'incendio.

La Polizia è intervenuta per gli accertamenti di rito. Non si lamentano feriti o intossicati. Sconosciute al momento le cause del rogo.

Rescue Media