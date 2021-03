Sbanda e finisce contro il muro

GIORNICO - Incidente sulla strada cantonale a Giornico questa sera attorno alle 20.00, in Via San Gottardo. Per motivi che la polizia dovrà stabilire, un conducente alla guida di una Toyota che circolava sulla strada Cantonale, giunto in zona Biaschina ha urtato il muro alla sua destra per finire la sua corsa in mezzo la carreggiata.

Sul posto la Polizia Cantonale per i dovuti accertamenti del caso e la gestione del traffico. I Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca sono giunti sul posto con tre veicoli e il gruppo di picchetto che ha provveduto al recupero del materiale inquinante perso dal veicolo accidentato. Non si lamentano feriti. La carrozzeria di servizio ha rimosso il veicolo accidentato.

FVR / M. Franjo