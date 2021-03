Tenta di attraversare la frontiera con cinque chili di eroina in auto

CHIASSO - Dogana di Chiasso Brogeda. Un'auto con targhe tedesche. Un uomo alla guida. I doganieri lo fermano e perquisiscono l'auto. All'interno trovato ben cinque chili di eroina. È accaduto ieri, martedì 2 marzo, presso il valico al confine con l'Italia.

Alla guida del veicolo in entrata in Svizzera c'era un 41enne, di nazionalità macedone, residente in Germania, che è stato arrestato. I collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane hanno rinvenuto lo stupefacente nell'auto, in 10 panetti ben occultati.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Moreno Capella. Le ipotesi di reato nei confronti del 41enne sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.