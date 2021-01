Sembravano colpi di arma da fuoco, ma erano due petardi

LUGANO - «Ho avuto davvero paura. Non sono riuscita ad addormentarmi fino alle 2 e ancora adesso tremo». Momenti di paura ieri sera tra gli inquilini di un palazzo di via Serodine, nei pressi di via Besso, a Lugano. Attorno alle 22, si sono udite «due forte esplosioni, una dietro all'altra», come racconta una donna, che ha subito temuto si trattasse di colpi di arma da fuoco. Non è stata la sola a pensarlo, tanto che qualcuno ha avvisato la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno svolto i controlli. «Sono arrivati pochissimo tempo dopo "i botti" e ho visto che hanno controllato tutto intorno - racconta ancora la donna -. Purtroppo questa zona è conosciuta... e mai per fatti piacevoli».

La polizia cantonale, contattata questa mattina, chiarisce l'accaduto: «Non si è trattato di colpi di arma da fuoco, ma di due petardi fatti esplodere sulla scalinata nelle vicinanze». I "giovani" responsabili non sono stati identificati.