Sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio

COMO - Petardi, magnum, mini ciccioli, bengala a pioggia, razzo bengala, raudo mitraglia e fontana molotov. Questi sono soltanto alcuni degli articoli pirotecnici che negli scorsi giorni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza comasca. Si tratta, nello specifico, di 140'000 prodotti per un peso complessivo di una tonnellata.

L'intervento delle autorità ha riguardato due esercizi commerciali di Como e Vertemate con Minoprio (CO), gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Nelle corso delle operazioni - che rientrano nell'attività di controllo in vista del Capodanno - sono state rilevate diverse irregolarità relative lo stoccaggio degli articoli pirotecnici: si trovavano in prossimità di prodotti altamente infiammabili, come accendini, ricariche di gas, bombolette spray, materiale combustibile, oppure nelle vicinanze di quadri elettrici.

Sono inoltre state rilevate, col supporto dei vigili del fuoco di Como, violazioni concernenti l’omessa adozione delle misure relative alla prevenzione incendi, nonostante la presenza di clienti attratti principalmente dagli articoli natalizi.

I titolari delle due attività sono stati segnalati alla locale autorità giudiziaria per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente nonché per violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Guardia di Finanza