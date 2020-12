L'escursione finisce in tragedia, 25enne travolto da una valanga

BEDRETTO - È finita in tragedia l'escursione in solitaria proposta da uno sci-alpinista svizzero di 25 anni in Val Bedretto. Il giovane, partito ieri da All'Acqua e dato come disperso in serata, è stato ritrovato questa mattina senza vita in zona Passo Pizzo Rotondo.

Le ricerche, che hanno coinvolto la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero e i soccorritori della Rega, erano iniziate dopo che lo sci-escursionista non aveva fatto ritorno al suo domicilio nel canton Nidvaldo. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto questa mattina a circa 2'700 metri di altitudine. In base a una prima ricostruzione - precisa la polizia cantonale in una nota - il 25enne è rimasto vittima di una valanga.