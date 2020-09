Altri tre contagi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Sono tre i nuovi positivi al coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Lo si evince dai dati comunicati dall'Ufficio del medico cantonale.

Le persone che hanno sicuramente contratto il coronavirus in Ticino arrivano a quota 3'640 dall'inizio della pandemia. Invariati i dimessi, che restano 930, come pure i decessi, fermi a 350.

Ieri i dati, che raccoglievano le ultime 72 ore, riportavano soli tre positivi. Resta quindi stabile la progressione del coronavirus nel nostro cantone.

Le cifre dei mesi scorsi:

Nei mesi di luglio e agosto solo in due occasioni i nuovi contagi sono stati superiori a 10 (lunedì 20 luglio e 24 agosto, dati però spalmati sulle 72 ore. In luglio erano risultati positivi 106 tamponi (media giornaliera del 3.4), mentre ad agosto le infezioni erano state 108 (media 3.5).Molto basse anche le cifre relative agli ospedalizzati: nel mese di luglio il massimo è stato toccato il 20 con sei ricoverati (due in cure intense), mentre nel mese successivo il 6 agosto con tre ospedalizzati (nessuno in cure intense). L'ultimo paziente ricoverato in cure intense risale infatti al 31 luglio.